Кабо-Верде – самая малонаселённая страна в истории ЧМ, чья сборная вышла в плей-офф — ESPN

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира, информирует ESPN.

На ЧМ-2026 команда вышла в плей-офф, набрав три очка и заняв второе место в группе. Ей удалось сыграть вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).

Как сообщает ESPN, Кабо-Верде – самая малонаселённая страна, которой удалось выйти в плей-офф. Численность населения островного государства – около 525 тыс человек.

Только две страны с меньшей численностью населения участвовали в финальной стадии ЧМ – Исландия (2018 год, около 370 тыс) и Кюрасао (текущий ЧМ, около 160 тыс) — обе эти команды не вышли из группы.

Саудовская Аравия заняла четвёртое место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала два очка за три матча и покинула турнир. Первое место заняла Испания (7 очков), третье — Уругвай (2).