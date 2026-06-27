Новая Зеландия — Бельгия: номинальные хозяева отыграли один мяч

Сборная Бельгии пропустила гол в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии. На 84-й минуте матча отличился Элайджа Джаст. Он получил мяч после подачи с углового и расстрелял ворота Тибо Куртуа.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). После гола Джаста счёт во встрече — 3:1 в пользу сборной Бельгии. В онлайн-таблице команда возглавляет свою группу.

Напомним, в прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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