Новая Зеландия — Бельгия: Ромелу Лукаку забил первым касанием

Сборная Бельгии снова довела до разгрома матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Новой Зеландии.

На 86-й минуте матче отличился форвард Ромелу Лукаку. Он забил головой после навеса с фланга от Николаса Раскина. Ромелу только вышел на замену и забил первым касанием.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). После гола Лукаку счёт во встрече — 4:1 в пользу сборной Бельгии. В онлайн-таблице команда возглавляет свою группу.

Напомним, в прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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