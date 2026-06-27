Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года
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В ночь с 26 на 27 июня в группах I, H и G прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года:
Сенегал — Ирак — 5:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
5 : 0
Ирак
1:0 Диарра – 4' 2:0 Сарр – 56' 3:0 Гейе – 59' 4:0 Гейе – 71' 5:0 Ндиайе – 82'
Удаления: нет / Сулака – 13'
Норвегия — Франция — 1:4.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7' 0:2 Дембеле – 20' 1:2 Осгор – 21' 1:3 Дембеле – 32' 1:4 Дуэ – 90+4'
Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Кабо-Верде
Окончен
0 : 0
Саудовская Аравия
Уругвай — Испания — 0:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет
Египет — Иран — 1:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 1
Иран
1:0 Сабер – 5' 1:1 Резаян – 14'
Новая Зеландия — Бельгия — 1:5.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 5
Бельгия
0:1 Троссард – 28' 0:2 Троссард – 50' 0:3 Де Брёйне – 66' 1:3 Джаст – 84' 1:4 Лукаку – 86' 1:5 Салемакерс – 90+4'
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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