Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года

В ночь с 26 на 27 июня в группах I, H и G прошли матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года:

Сенегал — Ирак — 5:0.

Норвегия — Франция — 1:4.

Кабо-Верде — Саудовская Аравия — 0:0.

Уругвай — Испания — 0:1.

Египет — Иран — 1:1.

Новая Зеландия — Бельгия — 1:5.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.