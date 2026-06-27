Египет сыграл вничью с Ираном в матче чемпионата мира — 2026 и вышел в плей-офф

Завершился матч заключительного, 3-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Египта и Ирана. Игру принимал стадион «Люмен Филд» в Сиэтле (США). В качестве главного арбитра встречи выступал Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток прозвучал в 6:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

На 5-й минуте египтяне усилиями Махмуда Сабера открыли счёт во встрече, после чего Иран получил право пробить пенальти. Мехди Тареми промахнулся с точки, однако через пару минут иранский футболист Рамин Резаян забил гол. Под занавес встречи Иран вышел вперёд, отличился Шоджа Халилзаде. Однако спустя мгновение взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Больше зрители голов не увидели — 1:1, Египет завоевал путёвку в плей-офф, а Иран занял третье место.