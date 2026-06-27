Бельгия разгромила Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе

Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию (5:1) в матче третьего тура чемпионата мира-2026 и выиграла свою группу, выйдя в 1/16 плей-офф турнира.

Счёт в матче на 28-й минуте открыл Леандро Троссард, на 50-й минуте бельгиец сделал дубль, далее отличились Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс.

У Новой Зеландии забил Элайджа Джаст.

Матч проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Бельгия набрала пять очков в трёх играх. У Ирана также пять очков, у Египта — четыре, у Новой Зеландии — одно. Бельгия обошла Иран по разнице мячей. Сборная Новой Зеландии покинула турнир.

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