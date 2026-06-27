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Новая Зеландия — Бельгия, результат матча 27 июня 2026, счет 1:5, ЧМ по футболу 2026

Бельгия разгромила Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе
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Сборная Бельгии разгромила Новую Зеландию (5:1) в матче третьего тура чемпионата мира-2026 и выиграла свою группу, выйдя в 1/16 плей-офф турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 5
Бельгия
0:1 Троссард – 28'     0:2 Троссард – 50'     0:3 Де Брёйне – 66'     1:3 Джаст – 84'     1:4 Лукаку – 86'     1:5 Салемакерс – 90+4'    

Счёт в матче на 28-й минуте открыл Леандро Троссард, на 50-й минуте бельгиец сделал дубль, далее отличились Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку и Алексис Салемакерс.

У Новой Зеландии забил Элайджа Джаст.

Матч проходил на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Бельгия набрала пять очков в трёх играх. У Ирана также пять очков, у Египта — четыре, у Новой Зеландии — одно. Бельгия обошла Иран по разнице мячей. Сборная Новой Зеландии покинула турнир.

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