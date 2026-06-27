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Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. Известно 9 пар 1/16 финала

Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. Известно 9 пар 1/16 финала
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В субботу, 27 июня, завершились матчи в группах I, H, G чемпионата мира по футболу 2026 года. Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 года к этому моменту выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

Пары 1/16 финала:

Германия — Парагвай;
Франция — Швеция;
ЮАР — Канада;
Нидерланды — Марокко;
Португалия — Гана;
Испания — Австрия;
США — Босния и Герцеговина;
Бельгия — Южная Корея;
Бразилия — Япония;
Кот-д'Ивуар — Норвегия;
Мексика — Эквадор;
Англия — Сенегал;
Аргентина — Кабо-Верде;
Австралия — Египет;
Швейцария — Иран;
Колумбия — Хорватия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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