Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 27 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось шесть матчей. Сенегал разгромил Ирак (5:0), Норвегия проиграла Франции (1:4), Кабо-Верде и Саудовская Аравия сыграли вничью (0:0), Уругвай уступил Испании (0:1), Египет разошёлся миром с Ираном (1:1), Новая Зеландия потерпела крупное поражение от Бельгии (1:5).

На данный момент лидером гонки бомбардиров остаётся аргентинский нападающий Лионель Месси, на счету которого пять забитых мячей. По четыре гола у форвардов сборных Норвегии и Бразилии Эрлинга Холанда и Винисиуса Жуниора. Также по четыре гола в своём активе имеют нападающие сборной Франции Килианн Мбаппе и Усман Дембеле.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.