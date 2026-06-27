Сборная Египта с Салахом узнала соперника по 1/16 финала ЧМ-2026

Определился соперник сборной Египта в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Команда встретится со сборной Австралии.

Матч состоится 3 июня, начало — в 21:00 по московскому времени.

Сборная Египта заняла второе место в группе, где также выступали сборные Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. Египтяне набрали 5 очков, но уступили Бельгии первое место лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Австралия, в свою очередь, финишировала второй в своей группе, где её соперниками были сборные США, Парагвая и Турции. Австралийская команда набрала 4 очка и уверенно вышла в плей-офф, заняв проходное место в группе.

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