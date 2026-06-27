Фото сантиметрового офсайда Ирана на 90+3-й минуте, который может привести к вылету с ЧМ

Матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Ирана и Египта завершился со счётом 1:1, но концовка встречи получилась крайне драматичной.

Иран сумел отличиться в самой концовке матча, на 90+3-й минуте, и гол мог стать решающим — автором потенциального победного мяча стал 37-летний ветеран Шоджа Халилзаде. Однако взятие ворот было отменено после проверки: судьи зафиксировали минимальный офсайд, который и лишил иранцев победы.

Фото: Скрин с трансляции

Счёт 1:1 сохранился до финального свистка, и сборные поделили очки в напряжённой встрече.

Для Ирана это особенно болезненный эпизод — команда была в шаге от выхода в плей-офф, но из-за сантиметрового офсайда упустила шанс на три очка в концовке матча. Теперь Иран набрал 3 очка после трёх туров и имеет нулевую разницу мячей (3:3). Команда ожидает окончания группового этапа и надеется на выход в плей-офф через рейтинг команд, занявших третье место, однако шансы на это малы.

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