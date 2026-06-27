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Итоговая таблица группы G ЧМ по футболу 2026

Итоговая таблица группы G ЧМ по футболу — 2026
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Завершились матчи в группе G чемпионата мира по футболу 2026 года. В заключительном туре сборная Бельгии разгромила национальную команду Новой Зеландии (4:1), а Иран сыграл вничью с национальной командой Египта. Таким образом, с первых двух мест в плей-офф турнира вышли Бельгия и Египет.

Итоговая турнирная таблица группы G ЧМ-2026:

Чемпионат мира — 2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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