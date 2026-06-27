Известны 9 пар плей-офф ЧМ-2026, трёх россиян выбрали на драфте НХЛ. Главное к утру

После очередного игрового дня на чемпионате мира — 2026 определился ещё ряд пар участников 1/16 финала турнира, сразу трёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ, сборная Уругвая сенсационно покинула ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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