Известны 9 пар плей-офф ЧМ-2026, трёх россиян выбрали на драфте НХЛ. Главное к утру
После очередного игрового дня на чемпионате мира — 2026 определился ещё ряд пар участников 1/16 финала турнира, сразу трёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ, сборная Уругвая сенсационно покинула ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026. Известно 9 пар 1/16 финала.
- В первом раунде драфта НХЛ — 2026 были выбраны трое россиян.
- Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026.
- Итоги первого раунда драфта НХЛ — 2026.
- Хет-трик Дембеле помог Франции разгромить Норвегию в матче ЧМ-2026.
- Сенегал разгромил Ирак со счётом 5:0 в матче ЧМ-2026. Азиатская команда выбыла из турнира.
- Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф чемпионата мира, сыграв вничью с Саудовской Аравией.
- Сборная Испании обыграла Уругвай в матче заключительного тура группы H на ЧМ-2026.
- Бельгия разгромила Новую Зеландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места в группе.
- Египет сыграл вничью с Ираном в матче чемпионата мира — 2026 и вышел в плей-офф.
- Лучший российский снайпер минувшего КС Павел Дорофеев обменян в «Рейнджерс» из «Вегаса».
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