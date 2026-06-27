Определились 22 участника плей-офф чемпионата мира — 2026

В субботу, 27 июня, завершились матчи в группах I, H, G чемпионата мира по футболу 2026 года и стали известны итоговые расположения команд.

По состоянию на текущий момент путёвки в плей-офф выиграли 22 команды. Это Германия, Парагвай, Франция, Швеция, ЮАР, Канада, Нидерланды, Марокко, Испания, США, Босния и Герцеговина, Бельгия, Бразилия, Япония, Кот-д'Ивуар, Норвегия, Мексика, Аргентина, Кабо-Верде, Австралия, Египет и Швейцария.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.