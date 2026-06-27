Главное с ЧМ-2026 на 27 июня: вылет Уругвая, Кабо-Верде в плей-офф, хет-трик Дембеле

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились 22 участника плей‑офф ЧМ‑2026, сборная Уругвая покидает турнир после поражения от Испании, сборная Кабо‑Верде добилась исторического успеха, а Дембеле оформил самый быстрый хет‑трик с 1954 года. Кроме того, Франция, Аргентина, Германия и Норвегия узнали своих соперников в плей‑офф.

Главное с ЧМ-2026 на 27 июня:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.