Главное с ЧМ-2026 на 27 июня: вылет Уругвая, Кабо-Верде в плей-офф, хет-трик Дембеле
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились 22 участника плей‑офф ЧМ‑2026, сборная Уругвая покидает турнир после поражения от Испании, сборная Кабо‑Верде добилась исторического успеха, а Дембеле оформил самый быстрый хет‑трик с 1954 года. Кроме того, Франция, Аргентина, Германия и Норвегия узнали своих соперников в плей‑офф.
Главное с ЧМ-2026 на 27 июня:
- Определились 22 участника плей-офф чемпионата мира — 2026.
- Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026.
- Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение XXI века в футболе.
- Футболисты из РПЛ Беншимол и Ленини вышли в плей-офф ЧМ-2026 со сборной Кабо-Верде.
- Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года.
- «Высший пилотаж». Аршавин — о хет-трике Дембеле в матче Франции с Норвегией на ЧМ-2026.
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С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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