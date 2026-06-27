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Главное с ЧМ-2026 на 27 июня: вылет Уругвая с ЧМ, Кабо-Верде в плей-офф, хет-трик Дембеле

Главное с ЧМ-2026 на 27 июня: вылет Уругвая, Кабо-Верде в плей-офф, хет-трик Дембеле
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определились 22 участника плей‑офф ЧМ‑2026, сборная Уругвая покидает турнир после поражения от Испании, сборная Кабо‑Верде добилась исторического успеха, а Дембеле оформил самый быстрый хет‑трик с 1954 года. Кроме того, Франция, Аргентина, Германия и Норвегия узнали своих соперников в плей‑офф.

Главное с ЧМ-2026 на 27 июня:

  1. Определились 22 участника плей-офф чемпионата мира — 2026.
  2. Сборная Уругвая вылетела с ЧМ-2026.
  3. Сборная Кабо-Верде установила уникальное достижение XXI века в футболе.
  4. Футболисты из РПЛ Беншимол и Ленини вышли в плей-офф ЧМ-2026 со сборной Кабо-Верде.
  5. Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года.
  6. «Высший пилотаж». Аршавин — о хет-трике Дембеле в матче Франции с Норвегией на ЧМ-2026.
  7. Мбаппе обогнал Месси по количеству результативных действий на чемпионате мира — 2026.
  8. Александр Кержаков назвал «самую мощную» команду на ЧМ-2026.
  9. В Сети появились изображения мяча финала чемпионата мира по футболу — 2026.
  10. «Самые красивые волосы в нашей команде». Неймар — про Дугласа Сантоса.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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