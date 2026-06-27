Защитник Англии Рис Джеймс пропустит минимум два матча сборной на ЧМ-2026 — The Guardian

Правый защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит минимум два ближайших матча национальной команды на ЧМ-2026. Об этом сообщает The Guardian.

В данный момент англичанин восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Ранее, после матча с Ганой во вторник, 23 июня, он жаловался на напряжение в мышце, а в пятницу не тренировался с остальной командой. Главный тренер сборной Томас Тухель подтвердил, что Джеймс не поехал с остальной командой в Нью-Йорк, где Англия сыграет со сборной Панамы. В случае выхода в плей-офф защитник также пропустит матч 1/16 финала.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам двух туров Англия занимает первое место в группе L (четыре очка).