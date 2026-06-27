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Защитник Англии Рис Джеймс пропустит минимум два матча сборной на ЧМ-2026 — The Guardian

Защитник Англии Рис Джеймс пропустит минимум два матча сборной на ЧМ-2026 — The Guardian
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Правый защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит минимум два ближайших матча национальной команды на ЧМ-2026. Об этом сообщает The Guardian.

В данный момент англичанин восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Ранее, после матча с Ганой во вторник, 23 июня, он жаловался на напряжение в мышце, а в пятницу не тренировался с остальной командой. Главный тренер сборной Томас Тухель подтвердил, что Джеймс не поехал с остальной командой в Нью-Йорк, где Англия сыграет со сборной Панамы. В случае выхода в плей-офф защитник также пропустит матч 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам двух туров Англия занимает первое место в группе L (четыре очка).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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