Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был истинным поклонником ЦСКА». Евгений Гинер — о смерти Сергея Иванова

«Он был истинным поклонником ЦСКА». Евгений Гинер — о смерти Сергея Иванова
Комментарии

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал смерть почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

«Я глубоко скорблю в связи с кончиной близкого друга и товарища Сергея Борисовича Иванова и выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Меня много лет восхищали огромная энергия и работоспособность Сергея Борисовича, его стремление сделать армейский спорт, в том числе и наш футбольный клуб, ещё сильнее и успешнее.

Я всегда знал, что он является истинным поклонником ПФК ЦСКА, настоящим болельщиком, который сохранял верность и преданность команде в любой ситуации, в любых условиях. И он всегда был рядом с нами: и в дни больших побед, и в горькие минуты неудач. Таким мы и запомним Сергея Борисовича. Он навсегда останется в памяти и сердцах многих поколений наших игроков, тренеров и многочисленной армии болельщиков», — приводит слова Гинера пресс-служба ПФК ЦСКА.

Материалы по теме
До последнего жил игрой. Умер Сергей Иванов — он стоял у истоков Единой лиги и любил ЦСКА
До последнего жил игрой. Умер Сергей Иванов — он стоял у истоков Единой лиги и любил ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android