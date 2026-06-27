«Он был истинным поклонником ЦСКА». Евгений Гинер — о смерти Сергея Иванова

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал смерть почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

«Я глубоко скорблю в связи с кончиной близкого друга и товарища Сергея Борисовича Иванова и выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Меня много лет восхищали огромная энергия и работоспособность Сергея Борисовича, его стремление сделать армейский спорт, в том числе и наш футбольный клуб, ещё сильнее и успешнее.

Я всегда знал, что он является истинным поклонником ПФК ЦСКА, настоящим болельщиком, который сохранял верность и преданность команде в любой ситуации, в любых условиях. И он всегда был рядом с нами: и в дни больших побед, и в горькие минуты неудач. Таким мы и запомним Сергея Борисовича. Он навсегда останется в памяти и сердцах многих поколений наших игроков, тренеров и многочисленной армии болельщиков», — приводит слова Гинера пресс-служба ПФК ЦСКА.