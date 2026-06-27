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Защитник Аргентины Ромеро не повредил связки колена — Эдул

Защитник Аргентины Ромеро не повредил связки колена — Эдул
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Защитник сборной Аргентины и английского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро не повредил связки в матче с Австрией (2:0). Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул в своём аккаунте в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Австрией аргентинец был заменён на 57-й минуте из-за травмы правого колена. Аналогичная травма в апреле вынудила его пропустить последние матчи английской Премьер-лиги, однако в этот раз МРТ показала отсутствие повреждения связок.

По информации источника, Ромеро должен вернуться к тренировкам в общей группе в ближайшее время и полностью восстановиться к 1/16 финала турнира, в которой Аргентина встретится с Кабо-Верде (4 июля). В последнем матче группового тура сборная сыграет с Иорданией (28 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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