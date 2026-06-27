Защитник Аргентины Ромеро не повредил связки колена — Эдул

Защитник сборной Аргентины и английского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро не повредил связки в матче с Австрией (2:0). Об этом сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул в своём аккаунте в социальной сети X.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Австрией аргентинец был заменён на 57-й минуте из-за травмы правого колена. Аналогичная травма в апреле вынудила его пропустить последние матчи английской Премьер-лиги, однако в этот раз МРТ показала отсутствие повреждения связок.

По информации источника, Ромеро должен вернуться к тренировкам в общей группе в ближайшее время и полностью восстановиться к 1/16 финала турнира, в которой Аргентина встретится с Кабо-Верде (4 июля). В последнем матче группового тура сборная сыграет с Иорданией (28 июня).