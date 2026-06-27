Возинья: отдам всё, что есть, чтобы Месси не забил мне гол

Вратарь сборной Кабо‑Верде Возинья высказался о предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной. Голкипер признал величие капитана южноамериканцев Лионеля Месси, но пообещал сделать всё возможное для нейтрализации форварда.

«Это величайший футболист всех времён. Каждая команда впадает в панику, когда ей приходится с ним встречаться. Делить поле с Месси — это мечта, и однажды я с гордостью расскажу своим детям, что играл против него. Я знаю, что остановить его почти невозможно, но я отдам всё, что у меня есть, чтобы он не забил мне гол», — приводит слова Возиньи Goal Verse.

Матч Аргентина — Кабо‑Верде пройдёт 29 июня. Аргентинцы заняли первое место в группе J, Кабо‑Верде вышло в плей‑офф со второй строчки в группе H, опередив сборную Уругвая.