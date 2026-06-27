Полузащитник «Краснодара» Ленини расплакался после выхода Кабо‑Верде в плей‑офф ЧМ‑2026

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини расплакался после выхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Сегодня, 27 июня, команда сыграла с Саудовской Аравией вничью в матче 3-го тура группового этапа турнира.

В составе Кабо-Верде также выступает футболист тольяттинского «Акрона» Жилсон Тавареш Беншимол.

Сборная Кабо-Верде расположилась на второй строчке в группе Н с тремя очками, что позволило ей выйти в плей-офф. Первое место заняла Испания с 7 очками, третье — Уругвай с 2 очками. Саудовская Аравия оказалась на четвёртом месте в турнирной таблице.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.