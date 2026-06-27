Тренер Англии Тухель — о травме Риса Джеймса: мы верим, что он ещё будет доступен на ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал травму защитника команды Риса Джеймса. Из-за повреждения подколенного сухожилия игрок, вероятно, пропустит два ближайших матча сборной на чемпионате мира – 2026.

«Мы рассматриваем это как незначительную проблему с подколенным сухожилием. Он не мог тренироваться последние два дня.

Сейчас он проходит ускоренную программу реабилитации, и мы действуем от игры к игре, но мы твёрдо верим, что он будет доступен для нас на турнире. Никто не мог этого предвидеть. Рис был в хорошей форме и чувствовал себя очень хорошо», – приводит слова Тухеля The Guardian.

По результатам двух туров Англия заняла первое место в группе L (четыре очка) и ещё не гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2026. В последнем туре группового этапа турнира она сыграет с Панамой.