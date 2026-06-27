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«Для нас большая честь». Тренер Кабо-Верде — о матче с Аргентиной в плей-офф ЧМ-2026

«Для нас большая честь». Тренер Кабо-Верде — о матче с Аргентиной в плей-офф ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Кабо-Верде по футболу Педру Лейтау Бриту высказался о предстоящем матче с командой Аргентины в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас большая честь встретиться на поле с Аргентиной. Мы подойдём к матчу со всей ответственностью — ведь в составе соперника выступает Лео, которого нередко называют величайшим футболистом всех времён. Для всей Кабо‑Верде это настоящий праздник: сыграть в плей‑офф с Аргентиной и Лионелем Месси — огромное событие.

Мы верили, что сможем пробиться в плей‑офф, и искренне стремились продемонстрировать миру сплочённость нашей команды. Мы по‑настоящему гордимся этим достижением. Пусть Кабо‑Верде — небольшая страна, но мы упорно боремся за свои цели», — приводит слова специалиста Ole.

Сборная Кабо-Верде расположилась на второй строчке с тремя очками и вышла в плей-офф. Первое место заняла Испания (7 очков), третье — Уругвай (2). Саудовская Аравия заняла четвёртое место в турнирной таблице группы Н.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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