Экс-директор «Краснодара» оценил вероятность трансфера Ленини в Европу после ЧМ-2026

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков поделился мнением о перспективах полузащитника Кевина Ленини — игрока «Краснодара» и сборной Кабо‑Верде. Специалист оценил вероятность трансфера футболиста в европейский клуб после чемпионата мира — 2026, а также рассказал, как Ленини оказался в составе «быков» и насколько оправданным в итоге стал этот трансфер.

«Изначально Ленини не было даже в расширенных списках «Краснодара». Кевин на флажке, перед закрытием трансферного окна попал в клуб. Черников получил травму, и у нас оголилась зона опорного полузащитника. Возможности долго и целенаправленно искать замену не было. Поэтому обратились в клуб, с которым нас связывали хорошие отношения. После покупки Батчи таким дружественным клубом для «Краснодара» стал португальский «Шавиш». Во временном цейтноте мы ещё более тщательно просмотрели состав этой команды и заметили в Ленини качества, которые нас заинтересовали. Сделку быстро согласовали и оформили. Наверное, трансфер себя оправдал и окупил, если с Кевином уже дважды переподписывали контракт.

У «Краснодара» есть негласное правило — не продавать футболистов после 1 июля. Но если по Ленини придёт очень хорошее предложение — почему нет? После такого сказочного для Кабо-Верде чемпионата мира оно вполне может поступить», — сказал Толстиков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Кевин Ленини вышел в плей-офф чемпионата мира — 2026 в составе сборной Кабо-Верде. Сегодня, 27 июня, команда Кабо-Верде сыграла с Саудовской Аравией вничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.