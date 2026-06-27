Тареми: это катастрофа, а не чемпионат мира. ФИФА ничего не сделала, чтобы помочь Ирану

Капитан сборной Ирана Мехди Тареми обрушился с критикой на ФИФА и организаторов чемпионата мира 2026 года. После ничьей с Египтом (1:1) в Сиэтле, которая оставила иранцам шансы на плей-офф, нападающий заявил, что турнир превратился для его команды в катастрофу из-за постоянных проблем с логистикой и отсутствия поддержки.

«Мы жалуемся на это с самого начала. Это катастрофа, а не чемпионат мира. Катастрофа. Мы профессиональные игроки на профессиональном турнире, это неправильно, это несправедливо. Если ФИФА считает это справедливым — хорошо для них. Но это несправедливо. Кто хочет нам помочь? Никто не помогает. Никто. Кто должен решать эти проблемы за нас? ФИФА? Не знаю. США. Не знаю — назовите мне хоть одно имя. Инфантино приходил в нашу раздевалку после первой игры и сказал, что решит все проблемы, но на деле ФИФА ничего не сделала», — приводит слова Тареми Daily Mail.

Иран с тремя очками ждёт результатов других матчей, чтобы попасть в 1/16 финала как одна из восьми лучших команд, занявших третьи места.