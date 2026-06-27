Толстиков: выход Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026 — это и для «Краснодара» отличная история

Бывший главный скаут и технический директор «Краснодара» Александр Толстиков прокомментировал выход сборной Кабо‑Верде в плей‑офф чемпионата мира — 2026 и отметил, какое значение этот успех имеет в том числе и для краснодарского клуба.

«Я не сильно удивлён выступлением Кабо-Верде на ЧМ-2026, поскольку там играют достаточно сильные футболисты. Нельзя сказать, что они прямо чем-то поразили, но выступили достойно. Отстояли против Испании, очень дисциплинированно сыграли. Молодцы!

Особенно рад за Ленини. Наверное, всё это — основа «Краснодара», чемпионство в РПЛ, плей-офф ЧМ-2026 — не без доли везения случилось в его жизни. Но Кевин своим трудом заслужил право творить историю на чемпионате мира для своей сборной. И для «Краснодара» это отличная история. Кордоба давно выступает за сборную, сейчас Ленини себя проявил. Это говорит о том, что спортивный отдел «Краснодара» работает хорошо», — сказал Толстиков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини вышел в плей-офф чемпионата мира — 2026 в составе сборной Кабо-Верде. Сегодня, 27 июня, команда Кабо-Верде сыграла с Саудовской Аравией вничью в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. В 1/16 финала турнира островитянам предстоит встретиться со сборной Аргентины.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.