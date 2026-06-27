Салах получил травму подколенного сухожилия в матче ЧМ-2026 с Ираном

Капитан сборной Египта Мохамед Салах получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираном (1:1). Нападающий попросил замену на 57-й минуте.

Технический директор египетской сборной подтвердил, что у 34‑летнего форварда выявлены проблемы с подколенным сухожилием. Египетская футбольная ассоциация уведомила, что игрок направлен на рентген и углублённое медицинское обследование для определения степени тяжести травмы. Детали о возможных сроках восстановления пока не приводятся.

Сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в группе, гарантировав выход в плей‑офф. Соперником египтян в 1/16 финала станет команда Австралии.