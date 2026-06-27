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Салах получил травму подколенного сухожилия в матче ЧМ-2026 с Ираном

Салах получил травму подколенного сухожилия в матче ЧМ-2026 с Ираном
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Капитан сборной Египта Мохамед Салах получил повреждение в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираном (1:1). Нападающий попросил замену на 57-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 1
Иран
1:0 Сабер – 5'     1:1 Резаян – 14'    

Технический директор египетской сборной подтвердил, что у 34‑летнего форварда выявлены проблемы с подколенным сухожилием. Египетская футбольная ассоциация уведомила, что игрок направлен на рентген и углублённое медицинское обследование для определения степени тяжести травмы. Детали о возможных сроках восстановления пока не приводятся.

Сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в группе, гарантировав выход в плей‑офф. Соперником египтян в 1/16 финала станет команда Австралии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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