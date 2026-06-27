«Я несу ответственность за все разочарования». Бьелса — о вылете Уругвая с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2026. По результатам группового этапа турнира команда набрала два очка и заняла третье место в группе H, потеряв шансы на выход в плей-офф.

«Мы могли бы набрать семь очков, но у нас всего два. Это результат моей работы. Моей задачей было руководить группой игроков, которых мне не удалось превратить в грозную силу. Если вам нужны объяснения – хотя я думаю, что они вам не нужны, – я бы сказал, что из семи очков, которые мы заслуживали, мы получили только два.

Я несу ответственность за то, что Уругвай сделал на этом чемпионате мира. Ваши вопросы – это не поиск ответов, а возможность меня атаковать. Я несу ответственность за все разочарования из-за проделанной работы», – приводит слова Бьелсы The Guardian.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.