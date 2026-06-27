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Бьелса — о наследии: я ничего не оставил уругвайскому футболу

Бьелса — о наследии: я ничего не оставил уругвайскому футболу
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса оценил своё значение в футбольной истории страны. Специалист возглавил сборную в мае 2023 года. После поражения от сборной Испании в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (0:1) Уругвай занял третье место в группе H и вылетел с турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Я ничего не оставил уругвайскому футболу. Тренер, который находился в стране три года и не добился результатов, не может сказать, что внёс свой вклад. Четвёртое место в отборочном турнире ничего не значит, как и третье место в Кубке Америки, и нет необходимости даже оценивать это выступление (на чемпионате мира – 2026. – Прим. «Чемпионата»). Моё время ничего не говорит», – приводит слова Бьелсы The Guardian.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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