Голкипер Уругвая Муслера извинился за ошибки на ЧМ-2026 после вылета команды из турнира

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился за свои ошибки на чемпионате мира 2026 года. Три результативные оплошности вратаря в различных матчах группового этапа негативно сказались на шансах команды выйти в плей-офф. В последнем матче Уругвай уступил Испании со счётом 0:1, где единственный гол также был забит после ошибки Муслеры. Вратарь сообщил, что попросил тренера Марсело Бьелсу не выпускать его на поле во втором тайме.

«Я никогда не прятался от трудностей — всегда смотрел проблемам в лицо. Для меня это и самый честный способ поговорить со всеми уругвайцами. Я и представить не мог, что спорт причинит мне столько боли — особенно с учётом всей проделанной работы и подготовки. Об этом я и сказал ребятам в раздевалке, когда все немного успокоились.

Сегодня, несмотря на всю свою подготовку, я сожалею, что не смог достойно выступить на чемпионате мира. Я извинился перед партнёрами и перед всем уругвайским народом, хотя понимаю, что этих слов, наверное, недостаточно.

Сейчас мне нужно побыть с самыми близкими людьми, собраться с силами и двигаться дальше. Ведь таков этот спорт и эта позиция: порой они дарят многое, а порой — всё отнимают. Я должен принять то, с чем столкнулся, и быть готовым ко всему, что ждёт меня впереди», — приводит слова голкипера TyC Sports.

Уругвай завершил участие в турнире, заняв третье место в группе H. Команда набрала всего два очка, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.