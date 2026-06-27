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Тренер Уругвая Бьелса прикрикнул на репортёра после вылета с ЧМ-2026

Тренер Уругвая Бьелса прикрикнул на репортёра после вылета с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса повысил голос на репортёра после поражения от сборной Испании (0:1). Единственный гол на 42-й минуте встречи забил нападающий сборной Испании Алекс Баэна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

В результате проигрыша Уругвай занял третье место в группе H (два очка) и вылетел с чемпионата мира – 2026. После матча раздражённый Бьелса довольно резко поторопил съёмочную группу BBC, которая слишком долго настраивала оборудование для послематчевого интервью, прикрикнув: «Давай уже! Поторопись!»

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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