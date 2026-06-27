Ямаля тянули за футболку, Баэна праздновал гол с Родри. Фото победы Испании на ЧМ

27 июня на стадионе «Акрон» в Сапопане состоялся матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Главным арбитром встречи выступил Исмаил Эльфат из США. Победу одержала испанская национальная команда со счётом 1:0.

Лучшие кадры матча Уругвай — Испания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 42-й минуте нападающий сборной Испании Алекс Баэна открыл счёт в игре. В конце первого тайма полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил повреждение в борьбе в центре поля. Футболист не смог подняться, после чего покинул поле и его унесли на носилках. На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник небесно-голубых Агустин Каноббио.