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Ямаля тянули за футболку, Баэна праздновал гол с Родри. Фото победы Испании на ЧМ

Ямаля тянули за футболку, Баэна праздновал гол с Родри. Фото победы Испании на ЧМ
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27 июня на стадионе «Акрон» в Сапопане состоялся матч 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Испании. Главным арбитром встречи выступил Исмаил Эльфат из США. Победу одержала испанская национальная команда со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

Лучшие кадры матча Уругвай — Испания — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 42-й минуте нападающий сборной Испании Алекс Баэна открыл счёт в игре. В конце первого тайма полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте получил повреждение в борьбе в центре поля. Футболист не смог подняться, после чего покинул поле и его унесли на носилках. На 90+5-й минуте красную карточку получил полузащитник небесно-голубых Агустин Каноббио.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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