Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ФИФА поблагодарили РФС за развитие футбола на территории России

В ФИФА поблагодарили РФС за развитие футбола на территории России
Комментарии

Старший менеджер службы управления ФИФА Ахмед Харраз выступил с благодарностью в адрес Российского футбольного союза, отметив вклад РФС в развитие футбола в стране.

«Позвольте выразить самые тёплые пожелания от Инфантино и всей администрации ФИФА. В ФИФА высоко ценят отношения с РФС, и мы признательны за приверженность развитию футбола на всей территории страны.

Мы высоко оцениваем роль РФС в проведении соревнований, развитии массового футбола и детско-юношеского футбола. Позвольте воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить президента РФС за вашу преданность делу. ФИФА ценит наше взаимодействие, готовы поддерживать развитие и дальше», — передаёт слова Харраза корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

С февраля 2022 года сборная России, а также российские футбольные клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
ФИФА пригласила Россию на свой ЧМ. О каких сборных и турнире вообще речь?
ФИФА пригласила Россию на свой ЧМ. О каких сборных и турнире вообще речь?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android