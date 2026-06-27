В ФИФА поблагодарили РФС за развитие футбола на территории России

Старший менеджер службы управления ФИФА Ахмед Харраз выступил с благодарностью в адрес Российского футбольного союза, отметив вклад РФС в развитие футбола в стране.

«Позвольте выразить самые тёплые пожелания от Инфантино и всей администрации ФИФА. В ФИФА высоко ценят отношения с РФС, и мы признательны за приверженность развитию футбола на всей территории страны.

Мы высоко оцениваем роль РФС в проведении соревнований, развитии массового футбола и детско-юношеского футбола. Позвольте воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить президента РФС за вашу преданность делу. ФИФА ценит наше взаимодействие, готовы поддерживать развитие и дальше», — передаёт слова Харраза корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

С февраля 2022 года сборная России, а также российские футбольные клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.