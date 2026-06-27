Тренер сборной Египта — о травме Салаха: он заверил, что всё будет в порядке

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хасан рассказал о состоянии капитана Мохамеда Салаха после того, как форвард был заменён в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ираном (1:1). 34‑летний нападающий попросил замену на 57‑й минуте, после чего к его правому подколенному сухожилию приложили лёд.

«Салаха всё ещё осматривают врачи. Мы ждём отчёта по нему. Когда вернёмся в отель, проведём ещё одно обследование. Я поговорил с Салахом, и он сказал, что будет в порядке и травма несерьёзная. Если игрок просит замену, значит, он что‑то почувствовал. Он заверил меня, что всё будет хорошо. Мы выясним, в чём проблема, и оценим его состояние», — приводит слова Хасана Daily Mail.

Египет занял второе место в группе G и 3 июля сыграет с Австралией в 1/16 финала.