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Майкл Олисе признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2025/2026

Майкл Олисе признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2025/2026
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Атакующий полузащитник Майкл Олисе стал лучшим игроком «Баварии» по итогам сезона-2025/2026. В предыдущем сезоне-2024/2025 французский вингер забил 17 голов и отдал 18 результативных передач в 50 матчах. В сезоне-2025/2026 он показал ещё более впечатляющие результаты, отметившись 25 голами и 28 ассистами в 57 официальных матчах за клуб.

После получения звания лучшего игрока «Баварии» сезона-2024/2025 Олисе вновь завоевал признание болельщиков. В голосовании за лучшего игрока сезона-2025/2026 он получил 51,4% голосов, опередив форвардов Гарри Кейна, который набрал 32%, и Луиса Диаса с 4%.

По данным Opta, 24-летний футболист также стал лидером по количеству голевых передач среди игроков клуба и сборной Франции. С начала сезона-2025/2026 Олисе отдал 30 ассистов, из которых 26 — за «Баварию» и четыре — за сборную. Это лучший показатель среди футболистов, выступающих в пяти ведущих европейских лигах.

Мюнхенская «Бавария» стала победителем чемпионата Германии в сезоне-2025/2026, набрав 89 очков в 34 играх.

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