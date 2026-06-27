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Игроки сборной Кабо-Верде отметили выход в плей-офф ЧМ-2026 кричалкой «1%!»

Игроки сборной Кабо-Верде отметили выход в плей-офф ЧМ-2026 кричалкой «1%!»
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Игроки сборной Кабо-Верде отпраздновали выход в 1/16 чемпионата мира – 2026 скандированием «1%!» в раздевалке – такой шанс их национальной команде давали на квалификацию в плей-офф турнира.

Сборная Кабо-Верде впервые выступает на чемпионате мира по футболу. Она заняла второе место в группе H, сыграв все три матча группового этапа вничью: 0:0 с Испанией, 2:2 с Уругваем и 0:0 с Саудовской Аравией.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В 1/16 турнира Кабо-Верде предстоит сыграть со сборной Аргентины, являющейся действующим победителем турнира. Матч состоится 4 июля и начнётся в 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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