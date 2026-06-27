Лугано: Бьелса отравил атмосферу в сборной Уругвая, его не должны были допускать к ЧМ

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано резко раскритиковал главного тренера национальной команды Марсело Бьелсу после невыхода в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

«Бьелса отравил атмосферу, он так и не понял, где находится. Игроки никогда не понимали Бьелсу. Тренер, которому нельзя было быть на чемпионате мира, но он был привязан миллионным контрактом. Мне жаль парней, потому что они не смогли конкурировать. Это ошибка, которую Уругвай, надеюсь, больше никогда не повторит», — цитирует Лугано Telemundo.

Уругвай занял третье место в группе E с двумя очками и не попал в число восьми лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Команда завершила выступление на турнире.