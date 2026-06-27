Титов: у Пруцева хорошие шансы закрепиться в составе «Спартака» в новом сезоне

Шестикратный чемпион России Егор Титов высказал мнение о возвращении полузащитника Данила Пруцева из аренды в «Спартак». Титов отметил, что у футболиста есть хорошие шансы занять место в составе красно-белых в предстоящем сезоне. Пруцев провёл прошлый сезон в аренде в «Локомотиве», где сыграл 35 матчей, забил два гола и сделал три голевые передачи, а также завоевал бронзовые медали Мир РПЛ.

— Вернулся из аренды Пруцев. Есть ли место для него, учитывая то, как классно выглядела связка Умяров — Литвинов?

— Новый сезон начинается с чистого листа. Карседо — опытный тренер, уверен, он обратит внимание на Данила. Главный тренер не враг себе. Считаю, у Пруцева хорошие шансы на попадание в состав. В «Локомотиве» он играл постоянно, иногда посещала мысль, что он мог помочь и «Спартаку» в прошлом сезоне. Я говорил Пруцеву, что нужно терпеть и доказывать, даже если тебе не доверяют. Ни в коем случае нельзя опускать руки, потому что ты находишься в самом великом клубе.

— То есть ни Умярову, ни Литвинову место в старте не гарантировано?

— Всё же некоторые привилегии у них есть, потому что футболисты давали результат. В конце концов, Литвинов может сыграть на позиции центрального защитника и в двойке, и в тройке, — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Сезон-2026/2027 начнётся матчем за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом», который пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля.