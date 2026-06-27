Терри — о Роналду: отличный игрок и чёртов лжец

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри в шутливой форме назвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду лжецом. Причиной стал комментарий португальца о физической форме журналиста Пирса Моргана.

Защищая 41‑летнего Роналду от критики после неудачного 1-го тура чемпионата мира, Пирс рассказал, что португалец однажды похвалил его пресс. «У меня в закреплённом твите — видео, где Роналду смотрит на меня и говорит: «Да, у тебя отличный пресс», — поделился Морган. Терри, присутствовавший в студии, отреагировал мгновенно. «Он отличный игрок и чёртов лжец к тому же», – приводит его слова A Bola.

Роналду в 1-м туре ЧМ‑2026 не забил в матче с ДР Конго (1:1), но во втором оформил дубль в ворота Узбекистана (5:0). Португалия имеет четыре очка после двух туров и лидирует в группе K. В 3-м туре команда Роберто Мартинеса сыграет с Колумбией — этот матч определит, с какого места португальцы выйдут в плей-офф.