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Руди Гарсия: лидеров сборной Бельгии не стоит называть «отжившими своё»

Руди Гарсия: лидеров сборной Бельгии не стоит называть «отжившими своё»
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу своей команды над Новой Зеландией со счётом 5:1 в матче 3-го тура чемпионата мира — 2026. Этот результат позволил бельгийцам занять первое место в группе и выйти в 1/16 финала турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 5
Бельгия
0:1 Троссард – 28'     0:2 Троссард – 50'     0:3 Де Брёйне – 66'     1:3 Джаст – 84'     1:4 Лукаку – 86'     1:5 Салемакерс – 90+4'    

— В чём была разница по сравнению с матчами с командами Ирана и Египта?
— В эффективности. Возможно, у нас было столько же или даже меньше моментов, но на этот раз мы действовали результативно. Всё меняется, когда ты забиваешь. Хочу поздравить своих игроков: они сохраняли спокойствие. Я верил в них — особенно в своих лидеров. Скажу прямо: мне совершенно не понравилось, что их называли «отжившими своё». Если в стране есть футболисты такого уровня, их нужно поддерживать. И они ответили делом: два гола от Троссарда, гол и результативная передача от Де Брёйне, гол от Лукаку. Именно это сделали «ветераны» сборной Бельгии. Я хотел это подчеркнуть, — приводит слова Гарсии Niewsblad.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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