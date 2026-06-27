Руди Гарсия: лидеров сборной Бельгии не стоит называть «отжившими своё»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу своей команды над Новой Зеландией со счётом 5:1 в матче 3-го тура чемпионата мира — 2026. Этот результат позволил бельгийцам занять первое место в группе и выйти в 1/16 финала турнира.

— В чём была разница по сравнению с матчами с командами Ирана и Египта?

— В эффективности. Возможно, у нас было столько же или даже меньше моментов, но на этот раз мы действовали результативно. Всё меняется, когда ты забиваешь. Хочу поздравить своих игроков: они сохраняли спокойствие. Я верил в них — особенно в своих лидеров. Скажу прямо: мне совершенно не понравилось, что их называли «отжившими своё». Если в стране есть футболисты такого уровня, их нужно поддерживать. И они ответили делом: два гола от Троссарда, гол и результативная передача от Де Брёйне, гол от Лукаку. Именно это сделали «ветераны» сборной Бельгии. Я хотел это подчеркнуть, — приводит слова Гарсии Niewsblad.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.