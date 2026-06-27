В результате стрельбы после матча ЧМ-2026 ранены четыре человека

В результате скопления сотен людей после матча чемпионата мира – 2026 между Норвегией и Францией (1:4) четыре человека получили огнестрельные ранения. Матч проходил на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, США.

«Незадолго до полуночи в пятницу поступило несколько сообщений о стрельбе. Прибыв на место происшествия на пересечении улиц Мейн-стрит и Парк-стрит, сотрудники полиции обнаружили по меньшей мере четырёх человек с огнестрельными ранениями», – приводит слова из заявления департамента полиции Массачусетса ABC News.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, информация об их состоянии отсутствует. Данные об арестах также не поступали.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.