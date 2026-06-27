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В результате стрельбы после матча ЧМ-2026 ранены четыре человека

В результате стрельбы после матча ЧМ-2026 ранены четыре человека
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В результате скопления сотен людей после матча чемпионата мира – 2026 между Норвегией и Францией (1:4) четыре человека получили огнестрельные ранения. Матч проходил на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Незадолго до полуночи в пятницу поступило несколько сообщений о стрельбе. Прибыв на место происшествия на пересечении улиц Мейн-стрит и Парк-стрит, сотрудники полиции обнаружили по меньшей мере четырёх человек с огнестрельными ранениями», – приводит слова из заявления департамента полиции Массачусетса ABC News.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, информация об их состоянии отсутствует. Данные об арестах также не поступали.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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