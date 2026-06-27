«Не повод для праздника. Всё только начинается». Де Брёйне — о выходе Бельгии в плей-офф

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал победу своей команды над Новой Зеландией со счётом 5:1 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Бельгийцы заняли первое место в группе G и обеспечили себе выход в плей-офф.

«Это не повод для праздника. Конечно, мы рады — после двух игровых дней наше положение было не лучшим. Единственное, что мы могли сделать, — сыграть свой матч, и, думаю, у нас это получилось. Благодаря результатам других игр мы вышли на первое место и сможем остаться в Сиэтле, что само по себе неплохо. Но теперь начинается другой турнир: вылет после одного матча. Вот теперь всё только и начинается», — приводит слова хавбека Niewsblad.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.