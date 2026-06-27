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«Не повод для праздника. Всё только начинается». Де Брёйне — о выходе Бельгии в плей-офф

«Не повод для праздника. Всё только начинается». Де Брёйне — о выходе Бельгии в плей-офф
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне прокомментировал победу своей команды над Новой Зеландией со счётом 5:1 в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Бельгийцы заняли первое место в группе G и обеспечили себе выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 5
Бельгия
0:1 Троссард – 28'     0:2 Троссард – 50'     0:3 Де Брёйне – 66'     1:3 Джаст – 84'     1:4 Лукаку – 86'     1:5 Салемакерс – 90+4'    

«Это не повод для праздника. Конечно, мы рады — после двух игровых дней наше положение было не лучшим. Единственное, что мы могли сделать, — сыграть свой матч, и, думаю, у нас это получилось. Благодаря результатам других игр мы вышли на первое место и сможем остаться в Сиэтле, что само по себе неплохо. Но теперь начинается другой турнир: вылет после одного матча. Вот теперь всё только и начинается», — приводит слова хавбека Niewsblad.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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