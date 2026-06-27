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Травма хавбека сборной Уругвая Угарте вызвала беспокойство в «Ман Юнайтед» — Романо

Травма хавбека сборной Уругвая Угарте вызвала беспокойство в «Ман Юнайтед» — Романо
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэль Угарте получил серьёзную травму колена. Травма произошла в первом тайме матча Уругвая с Испанией на чемпионате мира — 2026, игрока унесли с поля на носилках. Представители английского клуба ожидают дополнительных сведений и опасаются, что травма может оказаться серьёзной и повлиять на дальнейшую карьеру футболиста. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

По данным источника, Угарте входил в число игроков, которых «Ман Юнайтед» рассматривал к продаже летом. Теперь из-за травмы ситуация осложняется, что может отразиться на планах клуба в отношении полузащиты: возможно, команде придётся подписать ещё одного хавбека.

В минувшем сезоне Угарте принял участие в 24 матчах за клуб, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в € 25 млн.

Уругвай завершил участие в чемпионате мира — 2026, заняв третье место в группе H и набрав всего два очка. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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