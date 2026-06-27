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Вингер Испании Йереми Пино может пропустить остаток ЧМ из-за перелома ключицы — BBC

Вингер Испании Йереми Пино может пропустить остаток ЧМ из-за перелома ключицы — BBC
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Вингер сборной Испании и «Кристал Пэлас» Йереми Пино может пропустить остаток чемпионата мира – 2026 из-за возможного перелома ключицы, полученного в матче с Уругваем (1:0). Об этом сообщает BBC Sport.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

Футболист вышел на поле на 66-й минуте, заменив нападающего Алекса Баэну. Ближе к концовке основного времени матча он получил повреждение, неудачно упав на левое плечо, и попросил о помощи медиков. Несмотря на признаки сильной боли, футболист доиграл матч до конца, поскольку к тому моменту Испания уже провела все замены.

Сегодня, 27 июня вингеру проведут ряд анализов. Перелом ключицы почти наверняка выведет его из строя до конца ЧМ-2026. Испания, набравшая семь очков, вышла в плей-офф с первого места группы H, её соперник в 1/16 финала пока неизвестен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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