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«ПСЖ» представил выездную форму команды на сезон-2026/2027

«ПСЖ» представил выездную форму команды на сезон-2026/2027
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«Пари Сен-Жермен» совместно с Nike представил гостевую форму команды на сезон-2026/2027.

Фото: https://psg.fr

Фото: https://psg.fr

Фото: https://psg.fr

«Вдохновлённая звуком Парижа, новая гостевая форма визуально передаёт ту коллективную энергию, которая пронизывает всю французскую столицу и сопровождает клуб везде, где бы он ни играл. Новая интерпретация культового дизайна: гостевой комплект выполнен преимущественно в белом цвете, дополненном знаковой центральной полосой — одним из самых узнаваемых символов «Пари Сен-Жермен». Полоса переосмыслена через градиент из тонких вертикальных линий, переходящих от красного к тёмно-синему, и вдохновлена визуальным языком оп-арта и яркой энергией парижской электронной сцены», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Перед официальным релизом форма была замечена в фильме Nike «RIP the Script», где в ней появились американская предпринимательница Ким Кардашьян с сыном. 21 июня французский рэпер Gazo первым надел новую экипировку публично на мероприятии Fête de Paname.

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