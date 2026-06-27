«Это был героический поступок». Тренер Испании де ла Фуэнте — о травме Йереми Пино

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму вингера команды Йереми Пино в матче с Уругваем (0:1). Несмотря на явную боль после неудачного падения, футболист доиграл до конца матча. В данный момент у игрока есть подозрение на перелом ключицы, который может вывести его из строя до конца ЧМ-2026.

«Похоже, Йереми сломал ключицу. Ему проведут несколько анализов, и мы увидим, насколько серьёзна травма.

Этот человек очень страдает, и его усилия просто невероятны, он, возможно, с переломом ключицы, продержался до конца матча… Это был героический поступок, и я очень благодарен ему, как и все его товарищи по команде», – приводит слова главного тренера Испании Луиса де ла Фуэнте BBC.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам группового этапа турнира Испания набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места группы H.