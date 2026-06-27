Доходы РФС превысили расходы на 1,2 млрд рублей в 2025 году

Доходы Российского футбольного союза по итогам 2025 года превысили расходы на 1,2 млрд рублей, по данным, представленным на конференции РФС в Москве.

Общий объём доходов РФС составил 15,8 млрд рублей, что на 20 % превышает утверждённый бюджетный показатель. Доходы от спонсорских контрактов оказались выше прогнозных на 900 млн рублей. Поступления от Единого регулятора азартных игр и Российского спортивного фонда превысили плановые значения на 1,4 млрд рублей.

Фактические расходы РФС зафиксированы на уровне 14,6 млрд рублей — на 200 млн рублей ниже утверждённого плана. Снижение расходов на организацию соревнований и мероприятий на 300 млн рублей достигнуто за счёт оптимизации логистики и уточнения параметров отдельных событий. Корректировка календаря и форматов мероприятий для сборных команд позволила сократить затраты ещё на 300 млн рублей.