В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением об игре защитника сине-бело-голубых и сборной Бразилии Дугласа Сантоса, который в составе национальной команды продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года.

«Я хочу, чтобы футболисты сборной Бразилии вернулись как можно позже, желаю им дойти до финала. Считаю, что Дуглас Сантос играет на своём уровне. Если бы он подключался ещё больше в атаку… Я так понимаю, что установка тренера — не бежать и не мешать Винисиусу играть в футбол. Сантос играет очень хорошо», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Бразилии возглавила группу С с семью очками и вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала бразильцы встретятся с Японией. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.