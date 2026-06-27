Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026

В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением об игре защитника сине-бело-голубых и сборной Бразилии Дугласа Сантоса, который в составе национальной команды продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хочу, чтобы футболисты сборной Бразилии вернулись как можно позже, желаю им дойти до финала. Считаю, что Дуглас Сантос играет на своём уровне. Если бы он подключался ещё больше в атаку… Я так понимаю, что установка тренера — не бежать и не мешать Винисиусу играть в футбол. Сантос играет очень хорошо», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Бразилии возглавила группу С с семью очками и вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала бразильцы встретятся с Японией. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Жаркий матч Бразилии и Марокко! Гол Винисиуса — вау, Дуглас Сантос — молодец
Live
Жаркий матч Бразилии и Марокко! Гол Винисиуса — вау, Дуглас Сантос — молодец
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android