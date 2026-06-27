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Сунесс: если Гордон продолжит играть так же, то надолго в «Барселоне» не задержится

Сунесс: если Гордон продолжит играть так же, то надолго в «Барселоне» не задержится
Грэм Сунесс
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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Грэм Сунесс оценил выступление вингера Энтони Гордона на старте чемпионата мира 2026 года. По мнению эксперта, новичок «Барселоны» не показал уровня, который требуется от игрока каталонского клуба.

«Барселона» посмотрела на своего нового вингера за £ 70 млн Энтони Гордона в стартовых матчах группового этапа за Англию и, должно быть, задалась вопросом, что они купили. Если Гордон приедет в Барселону и будет играть так же осторожно, как против Хорватии и Ганы, то надолго он в Каталонии не задержится. Ламин Ямаль — это образец вингера «Барселоны»… Если Ямаль делает это, то что делает Гордон? Он точно не уровня Букайо Сака», — приводит слова Сунесса The Telegraph.

Гордон перешёл в «Барселону» летом 2026 года за £ 70 млн. В составе сборной Англии он принял участие в двух матчах группового этапа ЧМ-2026, не отметившись результативными действиями. Англия сыграет с командой Панамы в 3-м туре ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
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