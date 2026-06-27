Алексей Миронов продлил контракт с «Ростовом» до июня 2030 года

Центральный полузащитник Алексей Миронов продолжит выступать за «Ростов». Стороны продлили трудовое соглашение до июня 2030 года, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист является воспитанником «Локомотива» и перешёл в донскую команду летом 2022 года. В минувшем сезоне Миронов провёл за «Ростов» 31 матч, забил три мяча и сделал две голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1,8 млн.

«Мирон, ждём от тебя удачных матчей и голов дальними ударами», — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 33 очка в 30 встречах.