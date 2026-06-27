У Угарте подозрение на разрыв крестообразной связки. Он может пропустить 9-12 месяцев

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэль Угарте получил тяжёлую травму в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года с Эквадором. 25‑летний хавбек покинул поле на носилках.

По данным Physio Scout, характер повреждения указывает на вальгусную нагрузку на колено и бесконтактный вращательный механизм, что является типичным признаком разрыва передней крестообразной связки с возможным сопутствующим повреждением мениска. Также отмечалось сокращение икроножной мышцы, которое обычно сопровождает подобные травмы.

Ориентировочный срок восстановления от подобного повреждения — 9-12 месяцев.

Угарте перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Пари Сен‑Жермен» в 2024 году. В минувшем сезоне он провёл 24 матча в АПЛ. Уругвай завершил выступление на ЧМ‑2026, не выйдя из группы.