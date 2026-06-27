Актёр Ченнинг Татум посетил матч ЧМ между Норвегией и Францией в образе Эрлинга Холанда

Американский актёр Ченнинг Татум посетил матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 между Норвегией и Францией в образе форварда норвежцев Эрлинга Холанда.

Актёр появился на трибуне в форме сборной Норвегии, надел светлый парик и вовсю изображал звезду «Манчестер Сити». Многие фанаты поначалу приняли его за самого Холанда — тем более что форвард остался в запасе и не вышел на поле. Перформанс актёра закономерен. Ранее Татум снялся в рекламе Nike как двойник Холанда, а теперь решил продолжить шутку прямо на стадионе. Актёр с удовольствием фотографировался с болельщиками и заряжал трибуны хорошим настроением.

Сам матч для норвежцев сложился неудачно: Холанд так и не появился на поле, а сборная проиграла Франции со счётом 1:4. Впереди у Норвегии игра в 1/16 финала с командой Кот‑д’Ивуара, она пройдёт во вторник, 30 июня.