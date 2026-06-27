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Актёр Ченнинг Татум посетил матч ЧМ между Норвегией и Францией в образе Эрлинга Холанда

Актёр Ченнинг Татум посетил матч ЧМ между Норвегией и Францией в образе Эрлинга Холанда
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Американский актёр Ченнинг Татум посетил матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 между Норвегией и Францией в образе форварда норвежцев Эрлинга Холанда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

Актёр появился на трибуне в форме сборной Норвегии, надел светлый парик и вовсю изображал звезду «Манчестер Сити». Многие фанаты поначалу приняли его за самого Холанда — тем более что форвард остался в запасе и не вышел на поле. Перформанс актёра закономерен. Ранее Татум снялся в рекламе Nike как двойник Холанда, а теперь решил продолжить шутку прямо на стадионе. Актёр с удовольствием фотографировался с болельщиками и заряжал трибуны хорошим настроением.

Сам матч для норвежцев сложился неудачно: Холанд так и не появился на поле, а сборная проиграла Франции со счётом 1:4. Впереди у Норвегии игра в 1/16 финала с командой Кот‑д’Ивуара, она пройдёт во вторник, 30 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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